Выпуск новостей за 16:00: Решение по делу "Приватбанка". Ситуация с COVID-19 в Италии

В выпуске новостей 7 апреля состоянием на 16:00 – бывшие владельцы "Приватбанка" проиграли дело в Верховном суде Британии. Они пытались обжаловать решение Апелляционного суда Англии и Уэльса о всемирном аресте активов. В Италии зафиксировали рекордно низкое количество новых больных коронавирусом COVID-19. За последние сутки в стране обнаружили почти 3 600 новых случаев заражения.

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На Ивано-Франковщине умерла работница ВСУ. С 20 марта она находилась на амбулаторном лечении, но диагноз подтвердили только после ее смерти. В общем, в рядах Вооруженных сил на изоляции находятся 99 человек.

Ни одной смерти от коронавируса за сутки не зафиксировали в Китае. А все 30 новых случаев – завезены из-за рубежа. Об этом сообщила китайская комиссия по охране здоровья в своем отчете.

В Верховной Раде пытаются заблокировать "антиколомойский закон", к нему подали уже более 16 тысяч поправок. Принятие этого законопроекта является одним из главных условий МВФ для предоставления кредита Украине.

В ООН отметили, что коронавирус может обострить гуманитарный кризис. В организации опасаются, что из-за пандемии проблема голода может расширить границы и добраться на все континенты планеты.