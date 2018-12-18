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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Выпуск новостей за 16:00: Решение рады о ГФС. Британский корабль в Черном море

      Выпуск новостей 73 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 декабря по состоянию на 16:00 – Государственную фискальную службу разделят на Налоговую и Таможенную службы. Такое решение приняли на закрытом заседании Кабмина. Правительство уверено, что таким образом взыскание налогов и сборов будет происходить эффективнее. В Черное море зашел Британский разведывательный корабль.

      Также в выпуске:

      Годовалый ребенок умер от гриппа в Одесской области.

      Последствия непогоды в Украине.

      ДТП на Житомирщине.

      В Раде требуют создания ВСК по Медведчуку.

      Признание автокефалии ПЦУ Ватиканом.

      Теги: Великобритания Кабинет Министров Украины Украина – Россия Государственная фискальная служба Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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