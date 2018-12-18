Выпуск новостей за 16:00: Решение рады о ГФС. Британский корабль в Черном море

В выпуске новостей за 18 декабря по состоянию на 16:00 – Государственную фискальную службу разделят на Налоговую и Таможенную службы. Такое решение приняли на закрытом заседании Кабмина. Правительство уверено, что таким образом взыскание налогов и сборов будет происходить эффективнее. В Черное море зашел Британский разведывательный корабль.

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