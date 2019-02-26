Выпуск новостей за 16:00: Решение суда для Дронова и Зайцевой. Ситуация на Донбассе

В выпуске новостей за 26 февраля по состоянию на 16:00 – в Харькове суд огласил приговор обоим виновникам страшного ДТП на Сумской. Алену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы. Российские наемники за сутки 100 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате этого один украинский защитник погиб.

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