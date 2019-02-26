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      Выпуск новостей за 16:00: Решение суда для Дронова и Зайцевой. Ситуация на Донбассе

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 февраля по состоянию на 16:00 – в Харькове суд огласил приговор обоим виновникам страшного ДТП на Сумской. Алену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы. Российские наемники за сутки 100 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате этого один украинский защитник погиб.

      Также в выпуске:

      Журналисты-расследователи программы "Наши деньги" разоблачили схему хищений в "Укроборонпроме".

      Трое мирных жителей подорвались в лесополосе на Донбассе.

      Католического кардинала Джорджа Пелла признали виновным в развращении несовершеннолетних.

      blog_ava
      Приговор Зайцевой и Дронову: видео онлайн-трансляции заседания суда
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      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Война Новости Харькова Судьи ДТП в Харькове Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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