Выпуск новостей за 16:00: Решение суда для Дронова и Зайцевой. Ситуация на Донбассе
В выпуске новостей за 26 февраля по состоянию на 16:00 – в Харькове суд огласил приговор обоим виновникам страшного ДТП на Сумской. Алену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы. Российские наемники за сутки 100 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате этого один украинский защитник погиб.
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Источник: 24 канал
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