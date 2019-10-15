Выпуск новостей за 16:00: Решение суда по делу "Приватбанка". Массовые протесты в Каталонии

В выпуске новостей за 15 октября по состоянию на 16:00 – Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил жалобу "Приватбанка". Поэтому более двух миллиардов гривен олигарха остаются под арестом. Испанская Барселона снова превратились в город протестов. Тысячи возмущенных каталонцев вышли на улицы после решения суда о заключении организаторов незаконного референдума.

Также в выпуске: Начало отопительного сезона в Харькове под угрозой. Там работники "Теплосетей" объявили забастовку. В Минске проходит заседание трехсторонней контактной группы, говорят о разведении сил и техники на Донбассе. Ryanair запускает рейсы из Херсона в Краков. Направление открывают 21 декабря.