Выпуск новостей за 16:00: Решение суда по делу "Приватбанка". Массовые протесты в Каталонии
В выпуске новостей за 15 октября по состоянию на 16:00 – Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил жалобу "Приватбанка". Поэтому более двух миллиардов гривен олигарха остаются под арестом. Испанская Барселона снова превратились в город протестов. Тысячи возмущенных каталонцев вышли на улицы после решения суда о заключении организаторов незаконного референдума.
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