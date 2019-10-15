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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ

      Выпуск новостей за 16:00: Решение суда по делу "Приватбанка". Массовые протесты в Каталонии

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 октября по состоянию на 16:00 – Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил жалобу "Приватбанка". Поэтому более двух миллиардов гривен олигарха остаются под арестом. Испанская Барселона снова превратились в город протестов. Тысячи возмущенных каталонцев вышли на улицы после решения суда о заключении организаторов незаконного референдума.

      Также в выпуске:

      Начало отопительного сезона в Харькове под угрозой. Там работники "Теплосетей" объявили забастовку.

      В Минске проходит заседание трехсторонней контактной группы, говорят о разведении сил и техники на Донбассе.

      Ryanair запускает рейсы из Херсона в Краков. Направление открывают 21 декабря.

      blog_ava
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      Теги: Протесты Игорь Коломойский Приватбанк Каталония Судьи Выпуск новостей
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