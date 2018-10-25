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      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
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      Выпуск новостей за 16:00: Резолюция об Азовской акватории. Форум во Львове

      Выпуск новостей 36 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 октября по состоянию на 16:00 – Европарламент принял резолюцию, согласно которой требует прекратить аннексию Россией Азовского моря. Ситуацию в акватории будет отслеживать специальный представитель, которого изберут в Европарламенте. Во Львове проходит форум. Одной из главных тем стала ситуация в Азовском море.

      Также в выпуске:

      Боевики продолжают обстреливать ВСУ, один военный ранен.

      В Николаев вернулись морпехи 36-й отдельной бригады, которые на передовой провели 280 дней.

      Олег Сенцов получил премию Сахарова за вклад в борьбу за права человека.

      Теги: Европарламент Украина – Россия Выпуск новостей Новости Львова
      Источник: 24 канал
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