Выпуск новостей за 16:00: Резолюция об Азовской акватории. Форум во Львове
В выпуске новостей за 25 октября по состоянию на 16:00 – Европарламент принял резолюцию, согласно которой требует прекратить аннексию Россией Азовского моря. Ситуацию в акватории будет отслеживать специальный представитель, которого изберут в Европарламенте. Во Львове проходит форум. Одной из главных тем стала ситуация в Азовском море.
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Источник: 24 канал
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