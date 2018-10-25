Выпуск новостей за 16:00: Резолюция об Азовской акватории. Форум во Львове

В выпуске новостей за 25 октября по состоянию на 16:00 – Европарламент принял резолюцию, согласно которой требует прекратить аннексию Россией Азовского моря. Ситуацию в акватории будет отслеживать специальный представитель, которого изберут в Европарламенте. Во Львове проходит форум. Одной из главных тем стала ситуация в Азовском море.

Также в выпуске: Боевики продолжают обстреливать ВСУ, один военный ранен. В Николаев вернулись морпехи 36-й отдельной бригады, которые на передовой провели 280 дней. Олег Сенцов получил премию Сахарова за вклад в борьбу за права человека.