Выпуск новостей за 16:00: Россия стягивает к Керчи ракетные комплексы. Брифинг Минобороны

В выпуске новостей за 28 ноября по состоянию на 16:00 – российский пропагандистский канал опубликовал видео из Крыма, на котором видно перемещение военной техники в направлении Керчи. По трассе Севастополь – Керчь едут береговые ракетные комплексы "Бал". Петр Порошенко подписал свой указ о введении военного положения в 10 областях Украины, его полный текст можно прочитать на сайте президента

Также в выпуске: Седьмого декабря состоится официальный показ спектакля по мотивам пьесы Олега Сенцова. Более 20 украинских кораблей уже 10 дней не могут попасть в Керченский пролив. Российский режиссер Аскольд Куров рассказал о состоянии украинского политзаключенного Олега Сенцова.