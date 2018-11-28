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      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Выпуск новостей за 16:00: Россия стягивает к Керчи ракетные комплексы. Брифинг Минобороны

      Выпуск новостей 158 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 ноября по состоянию на 16:00 – российский пропагандистский канал опубликовал видео из Крыма, на котором видно перемещение военной техники в направлении Керчи. По трассе Севастополь – Керчь едут береговые ракетные комплексы "Бал". Петр Порошенко подписал свой указ о введении военного положения в 10 областях Украины, его полный текст можно прочитать на сайте президента

      Также в выпуске:

      Седьмого декабря состоится официальный показ спектакля по мотивам пьесы Олега Сенцова.

      Более 20 украинских кораблей уже 10 дней не могут попасть в Керченский пролив.

      Российский режиссер Аскольд Куров рассказал о состоянии украинского политзаключенного Олега Сенцова.

      Теги: Міністерство оборони України Военное положение в Украине Выпуск новостей Петр Порошенко Украина – Россия Оружие
      Источник: 24 канал
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