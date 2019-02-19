Выпуск новостей за 16:00: Российская техника на границе с Украиной. Фальсификация выборов
В выпуске новостей за 19 февраля по состоянию на 16:00 – пользователь Facebook опубликовал видео с десятками грузовиков и танков на границе с Украиной. Юлия Тимошенко в МВД дает показания по делу фальсификации Петром Порошенко предстоящих выборов. Она заявляет, что действующий глава государства намерен подкупить 6 миллионов избирателей.
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Источник: 24 канал
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