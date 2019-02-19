Выпуск новостей за 16:00: Российская техника на границе с Украиной. Фальсификация выборов

В выпуске новостей за 19 февраля по состоянию на 16:00 – пользователь Facebook опубликовал видео с десятками грузовиков и танков на границе с Украиной. Юлия Тимошенко в МВД дает показания по делу фальсификации Петром Порошенко предстоящих выборов. Она заявляет, что действующий глава государства намерен подкупить 6 миллионов избирателей.

Также в выпуске: Следствие по делу майдановцев не завершается из-за отсутствия поддержки правоохранительных органов. Дональд Туск выступил в Верховной Раде на заседании, посвященном годовщине начала российской агрессии. В результате обстрела под Мариуполем ранены трое украинских военных.