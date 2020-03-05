Выпуск новостей за 16:00: Российского певца не впустили в Украину. Дебаты о минских соглашениях

В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 16:00 – российский певец Сергей Куприк, что был солистом группы "Лесоповал", пытался приехать в Украину, но его не пустили пограничники. Все потому, что он в конце февраля гастролировал в оккупированном Донецке. В Европарламенте планируют провести дебаты относительно минских соглашений. Такая мера появилась на повестке дня мартовской сессии парламента

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