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      Выпуск новостей за 16:00: Роженица умерла от коронавируса. Пик заболеваемости в Украине

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 апреля по состоянию на 16:00 – жертвой коронавируса на Прикарпатье стала 37-летняя роженица. Женщина умерла на следующий день после родов. Пик заболеваемости коронавирусом будет на Пасхальные праздники. Такие прогнозы озвучили в Офисе Президента во время селекторного совещания под председательством Президента.

      Также в выпуске:

      Пенсионеры получат дополнительные выплаты из-за коронавирусного кризиса.

      Две трети украинцев останутся без средств, если потеряют работу из-за карантина.

      Пока жители Великобритании сидят на карантине, вместо них по улицам начали разгуливать козы.

      Теги: Выпуск новостей
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