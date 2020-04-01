Выпуск новостей за 16:00: Роженица умерла от коронавируса. Пик заболеваемости в Украине

В выпуске новостей за 1 апреля по состоянию на 16:00 – жертвой коронавируса на Прикарпатье стала 37-летняя роженица. Женщина умерла на следующий день после родов. Пик заболеваемости коронавирусом будет на Пасхальные праздники. Такие прогнозы озвучили в Офисе Президента во время селекторного совещания под председательством Президента.

Также в выпуске: Пенсионеры получат дополнительные выплаты из-за коронавирусного кризиса. Две трети украинцев останутся без средств, если потеряют работу из-за карантина. Пока жители Великобритании сидят на карантине, вместо них по улицам начали разгуливать козы.