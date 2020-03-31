Выпуск новостей за 16:00: Самая молодая жертва COVID-19 в Европе. Трагедия в Одесской области

В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 16:00 – в Бельгии от коронавируса умерла 12-летняя девочка. Представители правительства страны отметили, что такая печальная новость повлияет на медицинскую и научную общественность, поскольку речь идет о смерти ребенка. В Одесской области из-за оползня погибли два человека. Их собака-такса залезла в лисью нору. Они пытались освободить четвероногого.

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Известно имя военного, который накануне погиб на передовой: это младший сержант Владимир Мовчанюк. Его жизнь оборвала снайперская пуля неподалеку Первомайского, что в Донецкой области.

Министерство иностранных дел Украины обещает решить вопрос с дальнобойщиками, которые застряли на болгарской границе. Уже 10 дней они вынуждены жить в кабине машины.

Правительство Израиля усилило карантинные мероприятия в стране: отныне там только 15% от всех работников государственных учреждений будут выходить на работу. А собираться группами более чем в 2 человека – запрещено.

В Италии от COVID-19 умирает каждый десятый больной, такие данные обнародовал центр Джона Хопкинса. По состоянию на 31 марта в Италии насчитывают 101 тысячу больных, из них 11 500 умерли.