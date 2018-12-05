Выпуск новостей за 16:00: Сбой на сайте "Укрзализныци". Пожар в церкви на Франковщине

В выпуске новостей за 5 декабря по состоянию на 16:00 – в онлайн-системе приобретения билетов "Укрзализныци" произошел сбой. Из-за этого с людей взяли деньги, однако билеты не предоставили. В Ивано-Франковске ночью загорелся храм, которому более 200 лет. Спасатели смогли укротить пламя через два часа после начала пожара, однако церковь сгорела дотла.

Также в выпуске: На Ровенщине 14 священников Московского патриархата вызвали на допрос в СБУ. Петр Порошенко обнародовал дату Объединительного собора. Пророссийские боевики за последние сутки семь раз применяли запрещенное оружие против позиций ВСУ.