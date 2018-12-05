Выпуск новостей за 16:00: Сбой на сайте "Укрзализныци". Пожар в церкви на Франковщине
В выпуске новостей за 5 декабря по состоянию на 16:00 – в онлайн-системе приобретения билетов "Укрзализныци" произошел сбой. Из-за этого с людей взяли деньги, однако билеты не предоставили. В Ивано-Франковске ночью загорелся храм, которому более 200 лет. Спасатели смогли укротить пламя через два часа после начала пожара, однако церковь сгорела дотла.
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Источник: 24 канал
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