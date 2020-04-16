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      Выпуск новостей за 16:00: Штурм магазина в Мариуполе. КПП на въездах в Киев

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 апреля по состоянию на 16:00 – забыв о карантине, сотни мариупольцев штурмовали магазин. Большой ажиотаж у горожан вызвало открытие нового торгового заведения и обещанные по этому случаю скидки. Из-за COVID-19 на всех въездах в Киев установили 9 контрольно-пропускных пунктов. Если у кого-то обнаружат температуру 37,5 градусов, человека отправят на самоизоляцию.

      Также в выпуске: 

      На Буковине священник с коронавирусом отказывается от изоляции. Мол, не согласен с таким диагнозом. Поэтому инфицированный намерен и в дальнейшем проводить богослужения.

      Впервые после пожара зазвонил один из крупнейших колоколов парижского Нотр-Дама. Его битьем почтили не только устойчивость сооружения, но и медиков, которые борются с эпидемией COVID-19 во Франции.

      В Украине снова рекордно выросло количество больных коронавирусом. За минувшие сутки подтвердили еще 397 случаев. По состоянию на 16 апреля по всей стране зафиксировано 4161 случай.

      Верховная Рада разблокировала рассмотрение так называемого "антиколомойского закона", в который внесли более 16 тысяч поправок. Нардепы поддержали изменения в регламент, которые упрощают процедуру рассмотрения поправок.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости Мариуполя Выпуск новостей
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