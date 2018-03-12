Выпуск новостей за 16:00: Ситуация на фронте. Дело смертельного ДТП в Харькове
Выпуск новостей 17:02, сегодня 67 Читати новину українською
В выпуске новостей за 12 марта по состоянию на 16:00 - в Донецкой области автомобиль подорвался на мине, в результате чего один военный погиб. В Харькове в эти минуты закончилось заседание по делу смертельного ДТП на Сумской.
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Источник: 24 Канал
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