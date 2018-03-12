Выпуск новостей за 16:00: Ситуация на фронте. Дело смертельного ДТП в Харькове

В выпуске новостей за 12 марта по состоянию на 16:00 - в Донецкой области автомобиль подорвался на мине, в результате чего один военный погиб. В Харькове в эти минуты закончилось заседание по делу смертельного ДТП на Сумской.

Также в выпуске: Спецслужбы проводят массовые обыски у агентов Кремля по всей Украине. В Крыму детей заставляют вести родителей на президентские выборы. Снятие иммунитета с нардепа от "Оппозиционного блока" Юрия Бакулина