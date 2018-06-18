Выпуск новостей за 16:00: Ситуация на фронте. Совет ЕС продлил санкции против Крыма
В выпуске новостей за 18 июня, по состоянию на 16:00 – российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции 20 раз, один защитник ранен. Совет Европейского Союза продожил санкции против Крыму еще на один год. Они предусматривают запрет импорта товаров в ЕС.
Также в выпуске:
В Мариуполе охрана кафе напала на военнослужащего, который требовал меню на украинском языке.
Украинская омбудсмен Людмила Денисова, которую не пустили к украинским пленникам, выдвинула россиянам ультиматум.
В оккупированном Крыму новая волна обысков и задержаний.
Источник: 24 канал
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