Выпуск новостей за 16:00: Ситуация на фронте. Совет ЕС продлил санкции против Крыма

В выпуске новостей за 18 июня, по состоянию на 16:00 – российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции 20 раз, один защитник ранен. Совет Европейского Союза продожил санкции против Крыму еще на один год. Они предусматривают запрет импорта товаров в ЕС.

Также в выпуске: В Мариуполе охрана кафе напала на военнослужащего, который требовал меню на украинском языке. Украинская омбудсмен Людмила Денисова, которую не пустили к украинским пленникам, выдвинула россиянам ультиматум. В оккупированном Крыму новая волна обысков и задержаний.