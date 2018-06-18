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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 16:00: Ситуация на фронте. Совет ЕС продлил санкции против Крыма

Выпуск новостей 15 Читати новину українською

В выпуске новостей за 18 июня, по состоянию на 16:00 – российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции 20 раз, один защитник ранен. Совет Европейского Союза продожил санкции против Крыму еще на один год. Они предусматривают запрет импорта товаров в ЕС.

Также в выпуске:

В Мариуполе охрана кафе напала на военнослужащего, который требовал меню на украинском языке.

Украинская омбудсмен Людмила Денисова, которую не пустили к украинским пленникам, выдвинула россиянам ультиматум.

В оккупированном Крыму новая волна обысков и задержаний.

 

 

Теги: Война на Донбассе Санкции Европа Новости Крыма Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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