Выпуск новостей за 16:00: Ситуация с коронавирусом на Николаевщине. Пожар на Черниговщине

В выпуске новостей за 10 апреля по состоянию на 16:00 – президент Владимир Зеленский провел совещание из-за распространения COVID-19 в Украине. В частности, обсудили ситуацию и на Николаевщине. Там пока нет ни одного случая заболевания коронавирусом. На Черниговщине уже вторые сутки тушат масштабный лесной пожар.

Также в выпуске:

Первая украинка в Италии Павлина Шимбир, которая выздоровела от коронавируса, рассказала, как боролась с недугом и что ей помогло стать на ноги.

Сразу в нескольких регионах Украины в выходные запретят выходить на улицу.

Волонтеры запустили онлайн-карту помощи украинским больницам в борьбе с COVID-19.