Выпуск новостей за 16:00: Ситуация с коронавирусом на Николаевщине. Пожар на Черниговщине
В выпуске новостей за 10 апреля по состоянию на 16:00 – президент Владимир Зеленский провел совещание из-за распространения COVID-19 в Украине. В частности, обсудили ситуацию и на Николаевщине. Там пока нет ни одного случая заболевания коронавирусом. На Черниговщине уже вторые сутки тушат масштабный лесной пожар.
Также в выпуске:
Первая украинка в Италии Павлина Шимбир, которая выздоровела от коронавируса, рассказала, как боролась с недугом и что ей помогло стать на ноги.
Сразу в нескольких регионах Украины в выходные запретят выходить на улицу.
Волонтеры запустили онлайн-карту помощи украинским больницам в борьбе с COVID-19.
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