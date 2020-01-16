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      Выпуск новостей за 16:00: Скандал со строительством метро в Киеве. Новый премьер министр России

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 января по состоянию на 16:00 – в столице продолжается эпопея со строительством станции метро на жилом массиве Виноградарь. Председатель наблюдательного совета "Киевметрострой" Олег Токарев заявил, что в бюджете на строительство не досчитали полтора миллиарда гривен. В России избрали нового премьер-министра. Депутаты Госдумы проголосовали за кандидатуру Михаила Мишустина.

      Также в выпуске:

      Владимир Зеленский принял решение отозвать из парламента законопроект о децентрализации, и отправить его на доработку.

      16 января в Украине, по инициативе самих киборгов, отмечают день памяти павших защитников Донецкого аэропорта.

      В Кабмине опровергли информацию об отставке премьер-министра.

      На Харьковщине создали музей уникальных экспонатов, которые нашли в деревенских избах.

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      Теги: Новости России Метро Новости Киева Михаил Мишустин Выпуск новостей
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