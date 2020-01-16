Выпуск новостей за 16:00: Скандал со строительством метро в Киеве. Новый премьер министр России

В выпуске новостей за 16 января по состоянию на 16:00 – в столице продолжается эпопея со строительством станции метро на жилом массиве Виноградарь. Председатель наблюдательного совета "Киевметрострой" Олег Токарев заявил, что в бюджете на строительство не досчитали полтора миллиарда гривен. В России избрали нового премьер-министра. Депутаты Госдумы проголосовали за кандидатуру Михаила Мишустина.

Также в выпуске: Владимир Зеленский принял решение отозвать из парламента законопроект о децентрализации, и отправить его на доработку. 16 января в Украине, по инициативе самих киборгов, отмечают день памяти павших защитников Донецкого аэропорта. В Кабмине опровергли информацию об отставке премьер-министра. На Харьковщине создали музей уникальных экспонатов, которые нашли в деревенских избах.