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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Выпуск новостей за 16:00: Скандал в ВСУ. Мера пресечения подозреваемым в убийстве Шеремета

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей 13 декабря по состоянию на 16:00 – полковник ВСУ Алексей Ноздрачев заявил, что украинские военные способны возобновить отношения с российскими армейцами и теми, кто служит в рядах псевдореспублик. Подозреваемым в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета избирают меру пресечения.

      Также в выпуске:

      ЕС все-таки продлил санкции против России еще на полгода. Такое решение накануне принял Европейский совет в рамках двухдневного брюссельского саммита.

      Количество жертв от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 14. Вчера спасатели нашли еще шестерых погибших. Туристы оказались гражданами Австралии.

      В харьковском университете Каразина решили отработать действия студентов и преподавателей в случае чрезвычайной ситуации.

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      Теги: Новости политики Вооруженные силы Украины Убийство Павла Шеремета Скандал Выпуск новостей Волонтеры Добровольцы Судьи
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