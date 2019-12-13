Выпуск новостей за 16:00: Скандал в ВСУ. Мера пресечения подозреваемым в убийстве Шеремета
В выпуске новостей 13 декабря по состоянию на 16:00 – полковник ВСУ Алексей Ноздрачев заявил, что украинские военные способны возобновить отношения с российскими армейцами и теми, кто служит в рядах псевдореспублик. Подозреваемым в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета избирают меру пресечения.
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