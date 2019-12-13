Выпуск новостей за 16:00: Скандал в ВСУ. Мера пресечения подозреваемым в убийстве Шеремета

В выпуске новостей 13 декабря по состоянию на 16:00 – полковник ВСУ Алексей Ноздрачев заявил, что украинские военные способны возобновить отношения с российскими армейцами и теми, кто служит в рядах псевдореспублик. Подозреваемым в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета избирают меру пресечения.

Также в выпуске: ЕС все-таки продлил санкции против России еще на полгода. Такое решение накануне принял Европейский совет в рамках двухдневного брюссельского саммита. Количество жертв от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 14. Вчера спасатели нашли еще шестерых погибших. Туристы оказались гражданами Австралии. В харьковском университете Каразина решили отработать действия студентов и преподавателей в случае чрезвычайной ситуации.