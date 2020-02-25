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      Выпуск новостей за 16:00: Смерть президента Египта. Go-A заключили контракт на Евровидение

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 февраля по состоянию на 16:00 – умер четвертый президент Египта Хосни Мубарак, правивший страной 30 лет. Ему был 91 год. Go-A заключили контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией. Теперь они будут представлять Украину на Евровидении в Нидерландах официально.

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      Теги: Евровидение 2020 Египет Выпуск новостей
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