Выпуск новостей за 16:00: Смерть президента Египта. Go-A заключили контракт на Евровидение

В выпуске новостей за 25 февраля по состоянию на 16:00 – умер четвертый президент Египта Хосни Мубарак, правивший страной 30 лет. Ему был 91 год. Go-A заключили контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией. Теперь они будут представлять Украину на Евровидении в Нидерландах официально.

Также в выпуске: Нацбанк выпустил обновленную купюру – 200 гривен. В марте власти планируют внести изменения в Конституцию относительно децентрализации. Хотят ввести новое административно-территориальное деление. Более 500 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за мощного урагана Юлия. Во время пожара в Киеве нашли обожженные останки людей в люке. В Ужгороде госпитализировали мужчину с симптомами простуды с подозрением на коронавирус. Результаты анализа не выявили нового вируса.