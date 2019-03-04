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      Выпуск новостей за 16:00: Смерть вокалиста The Prodigy. Изменения в санкционном списке ЕС.

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 16:00 – в Великобритании умер английский певец и танцор Кит Флинт. Фанаты его больше знают как вокалиста группы The Prodigy. Андрея Клюева исключили из списка европейских санкций. Однако еще на год их продолжили против Януковича и его окружения.

      Также в выпуске:

      Петр Порошенко уволил скандального заместителя главы СНБО Олега Гладковского.

      На передовой не утихают обстрелы, в следствии которых погиб молодой украинский военнослужащий.

      Над территорией Соединенных Штатов прокатилась череда торнадо, погибли по меньшей мере 23 человека.

      blog_ava
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      Теги: Потери Евросоюз Санкции Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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