Выпуск новостей за 16:00: Смерть вокалиста The Prodigy. Изменения в санкционном списке ЕС.

В выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 16:00 – в Великобритании умер английский певец и танцор Кит Флинт. Фанаты его больше знают как вокалиста группы The Prodigy. Андрея Клюева исключили из списка европейских санкций. Однако еще на год их продолжили против Януковича и его окружения.

Также в выпуске: Петр Порошенко уволил скандального заместителя главы СНБО Олега Гладковского. На передовой не утихают обстрелы, в следствии которых погиб молодой украинский военнослужащий. Над территорией Соединенных Штатов прокатилась череда торнадо, погибли по меньшей мере 23 человека.