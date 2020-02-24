Выпуск новостей за 16:00: Смертельный ураган в Одессе. Поиск туристов

В выпуске новостей за 24 февраля по состоянию на 16:00 – первая жертва урагана в Одессе. На женщину упало дерево и она погибла на месте. На Закарпатье наконец нашли всех туристов, которые заблудились вблизи горы Петрос. Поиски четырех киевлян и их сопровождающего из Тернополя продолжались практически всю ночь. Процесс остановили лишь на несколько часов из-за метели и мокрого снега.

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