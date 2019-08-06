Выпуск новостей за 16:00: Соглашение Зеленского с лоббистами США. Допрос Гонтаревой в ГПУ
В выпуске новостей за 6 августа по состоянию на 16:00 – по данным журналистов "Голоса Америки" интересы украинского президента в США во время избирательной кампании представлял Маркус Коэн. Сам же Владимир Зеленский отрицает, что обращался к американским лоббистам. Экс-руководителя Нацбанка Гонтареву пригласили на допрос в ГПУ. 12 августа она будет рассказать следователям о деталях дела Курченко.
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