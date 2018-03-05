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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 16:00: Совет Украина–НАТО. Снег в Киеве

Выпуск новостей 17:10, 5 марта 96 Читати новину українською

В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 16:00 – вопрос газового шантажа со стороны России и угрозы новым оружием в понедельник, 5 марта, обсудят в Одессе на межпарламентском совете Украина–НАТО. За последнюю неделю из Киева вывезли рекордное количество снега – 14 тысяч тонн.

Также в выпуске:

В ночь с 4 на 5 марта в Лос-Анджелесе состоялась юбилейная 90-я церемония "Оскар".

Мы стабилизировали ситуацию с газоснабжением, – Порошенко.

Швеция готова отправить своих миротворцев на Донбасс.

В Восточную Гуту вошел первый гуманитарный конвой ООН.

Теги: Война на Донбассе Новости США Газовый конфликт Выпуск новостей Миротворческий контингент Новости Одессы Новости Киева Швеция
Источник: 24 Канал
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Новости за 5 марта
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