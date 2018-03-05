Выпуск новостей за 16:00: Совет Украина–НАТО. Снег в Киеве
Выпуск новостей 17:10, 5 марта 96 Читати новину українською
В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 16:00 – вопрос газового шантажа со стороны России и угрозы новым оружием в понедельник, 5 марта, обсудят в Одессе на межпарламентском совете Украина–НАТО. За последнюю неделю из Киева вывезли рекордное количество снега – 14 тысяч тонн.
Также в выпуске:
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Источник: 24 Канал
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