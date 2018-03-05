Выпуск новостей за 16:00: Совет Украина–НАТО. Снег в Киеве

В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 16:00 – вопрос газового шантажа со стороны России и угрозы новым оружием в понедельник, 5 марта, обсудят в Одессе на межпарламентском совете Украина–НАТО. За последнюю неделю из Киева вывезли рекордное количество снега – 14 тысяч тонн.

Также в выпуске: В ночь с 4 на 5 марта в Лос-Анджелесе состоялась юбилейная 90-я церемония "Оскар". Мы стабилизировали ситуацию с газоснабжением, – Порошенко. Швеция готова отправить своих миротворцев на Донбасс. В Восточную Гуту вошел первый гуманитарный конвой ООН.