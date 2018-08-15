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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 16:00: Советник Трампа посетит Украину. Смерть ребенка от укуса змеи

Выпуск новостей 12 Читати новину українською

В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 16:00 – советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон посетит Украину, причины визиты пока не раскрываются. Во Львове от укуса змеи скончалась четырехлетняя девочка, врачам не удалось спасти жизнь ребенка.

Также в выпуске:

На Житомирщине грузовик врезался в легковушку, два человека погибли, виновник ДТП скрылся.

Олега Сенцова могут помиловать, если он попросит об этом сам.

Три версии обрушения моста в итальянском городе Генуя.

Теги: Новости политики Дети и несовершеннолетние Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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