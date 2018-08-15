Выпуск новостей за 16:00: Советник Трампа посетит Украину. Смерть ребенка от укуса змеи

В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 16:00 – советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон посетит Украину, причины визиты пока не раскрываются. Во Львове от укуса змеи скончалась четырехлетняя девочка, врачам не удалось спасти жизнь ребенка.

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