Выпуск новостей за 16:00: Стрельба в Днепре. Детей засыпало песком на Харьковщине

В выпуске новостей за 7 мая по состоянию на 16:00 – в Днепре 15-летний подросток устроил стрельбу из окна квартиры по автомобилям и людям. И транслировал это на странице в инстаграме. Как выяснилось, травматический пистолет несовершеннолетний взял у отца, сам находился предварительно в состоянии наркотического опьянения. На Харьковщине трех детей засыпало песком, 8-летняя девочка погибла.

Також у випуску новин на 24 каналі: В Одесі оркестр військово-морських сил, аби підбадьорити лікарів, зіграв для них концерт. Польського президента таки обиратимуть через пошту. Відповідний законопроект схвалив польський Сейм. А в Грузії вже готуються до туристичного сезону попри пандемію, там планують відкрити кордони для іноземців. Нідерланди починають послаблення карантину, але кофешопи та секс-клуби залишатимуться закритими аж до вересня. В Києві через рясний дощ затопило дитячу поліклініку – все нібито через невдалий ремонт покрівлі, який нещодавно зробили.