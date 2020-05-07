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      Выпуск новостей за 16:00: Стрельба в Днепре. Детей засыпало песком на Харьковщине

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 мая по состоянию на 16:00 – в Днепре 15-летний подросток устроил стрельбу из окна квартиры по автомобилям и людям. И транслировал это на странице в инстаграме. Как выяснилось, травматический пистолет несовершеннолетний взял у отца, сам находился предварительно в состоянии наркотического опьянения. На Харьковщине трех детей засыпало песком, 8-летняя девочка погибла.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      В Одесі оркестр військово-морських сил, аби підбадьорити лікарів, зіграв для них концерт.

      Польського президента таки обиратимуть через пошту. Відповідний законопроект схвалив польський Сейм.

      А в Грузії вже готуються до туристичного сезону попри пандемію, там планують відкрити кордони для іноземців.

      Нідерланди починають послаблення карантину, але кофешопи та секс-клуби залишатимуться закритими аж до вересня.

      В Києві через рясний дощ затопило дитячу поліклініку – все нібито через невдалий ремонт покрівлі, який нещодавно зробили. 

      Теги: Жертвы Дети и несовершеннолетние Новости Харькова Новости Днепра Выпуск новостей
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