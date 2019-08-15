Выпуск новостей за 16:00: Стрельба в Филадельфии. Музей на Почтовой

В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 16:00 – Копы в Филадельфии взяли под стражу стрелка, ранившего шестерых офицеров. Противостояние продолжалось несколько часов. Мужчина начал стрелять в полицейских, когда те пришли с обыском к одному из домов. Последние четыре года Почтовая площадь в центре внимания. Там голодали, бастовали и жили под открытым небом, а все ради создания музея.

Также в выпуске: На допрос в ГБР вызвали нескольких депутатов "Народного фронта". На Житомирщине пяти старателям янтаря объявили подозрение. В Кропивницком выбирают меру пресечения предполагаемому убийце Дианы Хриненко.

Источник: 24 канал