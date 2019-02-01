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      Выпуск новостей за 16:00: Стрельба в Киеве. Ухудшение состояния Павла Гриба

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 февраля по состоянию на 16:00 – в Киеве посреди улицы стреляли в ребенка. Все произошло в Деснянском районе столицы, вблизи супермаркета. По словам очевидцев, злоумышленников было трое, их уже задержали. Павлу Грибу стало плохо во время заседания суда в Ростове. Он жаловался на боль в животе и голове, однако судья согласилась вызвать скорую не сразу.

      Также в выпуске:

      Болгария будет помогать России строить газопровод в обход Украины.

      Польша экспортировала в ЕС испорченное мясо.

      Поселок Кряковка уже вторые сутки под минометным огнем врага, по окрестностям населенного пункта боевики бьют из минометов 82-го калибра.

      Теги: Новости Киева Украинцы в плену РФ Выпуск новостей Жертвы Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 канал
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