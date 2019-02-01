Выпуск новостей за 16:00: Стрельба в Киеве. Ухудшение состояния Павла Гриба
В выпуске новостей за 1 февраля по состоянию на 16:00 – в Киеве посреди улицы стреляли в ребенка. Все произошло в Деснянском районе столицы, вблизи супермаркета. По словам очевидцев, злоумышленников было трое, их уже задержали. Павлу Грибу стало плохо во время заседания суда в Ростове. Он жаловался на боль в животе и голове, однако судья согласилась вызвать скорую не сразу.
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Источник: 24 канал
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