Выпуск новостей за 16:00: Стрельба в поезде. Продление ареста украинским морякам
В выпуске новостей за 13 февраля по состоянию на 16:00 на Киевщине военный стрелял в электричке Киев-Мироновка, пытаясь успокоить пьяных хулиганов. Адвокатам не удалось отменить арест украинским морякам, которые находятся под стражей в России.
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Источник: 24 канал
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