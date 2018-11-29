Выпуск новостей за 16:00: Суд над автомайдановцами. Заявление России о вооружении в Крыму
В выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 16:00 – трем активистам "Автомайдана", которые в 2017 году забросали яйцами нардепа Олега Барну, грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет. Россияне заявили, что собирают тяжелое вооружение на границе с Крымом. Оккупанты уже развернули пусковые установки и начали выявление и отслеживания целей.
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Источник: 24 канал
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