Выпуск новостей за 16:00: Суд над автомайдановцами. Заявление России о вооружении в Крыму

В выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 16:00 – трем активистам "Автомайдана", которые в 2017 году забросали яйцами нардепа Олега Барну, грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет. Россияне заявили, что собирают тяжелое вооружение на границе с Крымом. Оккупанты уже развернули пусковые установки и начали выявление и отслеживания целей.

Также в выпуске: Николаевские морпехи устроили флешмоб в поддержку пленных моряков. Временная следственная комиссия проведет выездное заседание по делу Екатерины Гандзюк в Херсоне. Крымских чиновников будут судить за государственную измену.