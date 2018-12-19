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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей за 16:00: "Суд" над моряками в Крыму. Торецк без воды

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 декабря по состоянию на 16:00 – В Симферополе адвокаты обжалуют арест украинских моряков, апелляции рассматривает так называемый Верховный суд оккупированного Крыма. Из-за обстрелов со стороны оккупированной Горловки на линии разграничения поврежден водопровод, который питает непосредственно сам Торецк и окружающие села.

      Также в выпуске:

      На заседании трехсторонней контактной группы в Минске представители Российской федерации отказались обменять 42 украинцев на 80 россиян и сепаратистов.

      В Украине официально будут отмечать День рождения Степана Бандеры.

       

      Теги: Новости Крыма Война на Донбассе Выпуск новостей Украинцы в плену РФ коммунальные услуги заложники
      Источник: 24 канал
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