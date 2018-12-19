Выпуск новостей за 16:00: "Суд" над моряками в Крыму. Торецк без воды

В выпуске новостей за 19 декабря по состоянию на 16:00 – В Симферополе адвокаты обжалуют арест украинских моряков, апелляции рассматривает так называемый Верховный суд оккупированного Крыма. Из-за обстрелов со стороны оккупированной Горловки на линии разграничения поврежден водопровод, который питает непосредственно сам Торецк и окружающие села.

Также в выпуске: На заседании трехсторонней контактной группы в Минске представители Российской федерации отказались обменять 42 украинцев на 80 россиян и сепаратистов. В Украине официально будут отмечать День рождения Степана Бандеры.