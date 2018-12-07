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      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
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      Выпуск новостей за 16:00: Суд над врачами-взяточниками. Орден за религиозную пропаганду

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 декабря по состоянию на 16:00 – Оболонский суд Киева избирает меру пресечения медикам, которые требовали взятку в размере 40 тысяч гривен за справку об инвалидности. Врачей задержали несколько дней назад. Работников известного пророссийской риторикой канала "Интер" УПЦ Московского патриархата наградила орденом "за работу на ниве религиозного просвещения".

      Также в выпуске:

      К украинским пленным морякам наконец допустили консула.

      С официальным визитом в Украину прибыла президент Литвы Даля Грибаускайте, известная своей антикремлевской позицией, и уже успела встретиться с Петром Порошенко.

      Архиереи начали получать приглашения от Вселенского патриархата на Объединительный собор.

      Теги: Криминальные новости Новости Киева УПЦ МП Интер Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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