Выпуск новостей за 16:00: Суд по делу нападения на Гандзюк. Гибель женщины от боевиков на Луганщ
В выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 16:00 – шокирующие новости по делу нападения на Екатерину Гандзюк. Херсонский городской суд отправил на свободу одного из подозреваемых по делу – Николая Новикова. От рук боевиков продолжает страдать мирное население, на Луганщине возле села Суходол погибла женщина, она подорвалась на установленной боевиками противопехотной мине.
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Источник: 24 канал
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