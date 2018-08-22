Выпуск новостей за 16:00: Суд по делу нападения на Гандзюк. Гибель женщины от боевиков на Луганщ

В выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 16:00 – шокирующие новости по делу нападения на Екатерину Гандзюк. Херсонский городской суд отправил на свободу одного из подозреваемых по делу – Николая Новикова. От рук боевиков продолжает страдать мирное население, на Луганщине возле села Суходол погибла женщина, она подорвалась на установленной боевиками противопехотной мине.

Также в выпуске: Сегодня вступил в силу первый этап новых антироссийских санкций от США. Сильное землетрясение в 7 баллов всколыхнуло Венесуэлу. Грузия подала иск против России в Европейский суд по правам человека.