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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

      Выпуск новостей за 16:00: Свежие рейтинги кандидатов в президенты. Отравление детей в Черкассах

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 апреля по состоянию на 16:00 – свежие президентские рейтинги опубликовал Киевский международный институт социологии: Владимир Зеленский существенно опережает Петра Порошенко – 75% против 25%. В Черкассах массово отравились 75 детей, в больнице до сих пор находится 24 ребенка. Известно, что инцидент произошел из-за распыления слезоточивого газа из газовых баллончиков.

      Также в выпуске:

      Суд освободил из-под стражи Надежду Савченко и Владимира Рубана.

      Госдума России приняла закон об изоляции российского сегмента интернета.

      Собор Парижской Богоматери вспыхнул 15 апреля, пожар за считанные минуты охватил чердак.

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      Теги: Владимир Зеленский Петр Порошенко Порошенко и Зеленский Выборы Президента 2019 Дети и несовершеннолетние Новости Черкасс Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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