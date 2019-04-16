Выпуск новостей за 16:00: Свежие рейтинги кандидатов в президенты. Отравление детей в Черкассах
В выпуске новостей за 16 апреля по состоянию на 16:00 – свежие президентские рейтинги опубликовал Киевский международный институт социологии: Владимир Зеленский существенно опережает Петра Порошенко – 75% против 25%. В Черкассах массово отравились 75 детей, в больнице до сих пор находится 24 ребенка. Известно, что инцидент произошел из-за распыления слезоточивого газа из газовых баллончиков.
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Источник: 24 канал
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