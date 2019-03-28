Выпуск новостей за 16:00: Тайник со взрывчаткой на КВПП "Гнутово". Квартиры-рукавички в Харькове
В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 16:00 – возле гуманитарного коридора Новоазовск-Мариуполь, который гражданские используют для безопасного пересечения, обнаружили оборудованный диверсантами тайник со взрывчаткой. В Харькове нашли помещения-рукавички, в которых согласно документам проживают две сотни людей. На самом же деле – несколько пенсионеров, которыми занимаются социальные фонды
Также в выпуске:
Последние рейтинги: Зеленского готовы поддержать 28,5% избирателей, за Порошенко готовы проголосовать почти 19%, за Тимошенко – чуть больше 13%.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту взрыва на газовой заправке в Кропивницком.
Крупнейшего украинского авиаперевозчика – МАУ – заподозрили в обмане пассажиров
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии