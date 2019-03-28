Выпуск новостей за 16:00: Тайник со взрывчаткой на КВПП "Гнутово". Квартиры-рукавички в Харькове

В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 16:00 – возле гуманитарного коридора Новоазовск-Мариуполь, который гражданские используют для безопасного пересечения, обнаружили оборудованный диверсантами тайник со взрывчаткой. В Харькове нашли помещения-рукавички, в которых согласно документам проживают две сотни людей. На самом же деле – несколько пенсионеров, которыми занимаются социальные фонды

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Источник: 24 канал