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      Выпуск новостей за 16:00: Тайник со взрывчаткой на КВПП "Гнутово". Квартиры-рукавички в Харькове

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 16:00 – возле гуманитарного коридора Новоазовск-Мариуполь, который гражданские используют для безопасного пересечения, обнаружили оборудованный диверсантами тайник со взрывчаткой. В Харькове нашли помещения-рукавички, в которых согласно документам проживают две сотни людей. На самом же деле – несколько пенсионеров, которыми занимаются социальные фонды

      Также в выпуске:

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      Теги: Новости Харькова Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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