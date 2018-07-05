Выпуск новостей за 16:00: Убийство на Сумщине. Новые правила въезда в Шенгенскую зону

Выпуск новостей за 16:00: Убийство на Сумщине. Новые правила въезда в Шенгенскую зонуВыпуск новостей 29 Читати новину українською
В выпуске новостей за 5 июля по состоянию на 16:00 – тела троих мужчин нашли на Сумщине вблизи одного из сел Краснопольского района. Подозреваемые в убийстве задержаны, выбирается мера пресечения. Европарламент утвердил новые правила передвижения в Шенгенской зоне. Авторизация для путешествий для граждан стран, не входящих в ЕС, будет стоить семь евро на три года.
Также в выпуске:
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Пленнику Кремля Владимиру Балуху вынесли приговор.
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Детали отравления "Новичком" в Эймсбери.
Источник: 24 канал
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