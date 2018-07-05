Выпуск новостей за 16:00: Убийство на Сумщине. Новые правила въезда в Шенгенскую зону

В выпуске новостей за 5 июля по состоянию на 16:00 – тела троих мужчин нашли на Сумщине вблизи одного из сел Краснопольского района. Подозреваемые в убийстве задержаны, выбирается мера пресечения. Европарламент утвердил новые правила передвижения в Шенгенской зоне. Авторизация для путешествий для граждан стран, не входящих в ЕС, будет стоить семь евро на три года.

Также в выпуске: Ситуация на фронте. Пленнику Кремля Владимиру Балуху вынесли приговор. К заключенному в России Олегу Сенцову впервые за четыре года пустили сестру. Детали отравления "Новичком" в Эймсбери.