Выпуск новостей за 16:00: Убийство ветерана АТО в Бердянске. Новые санкции от ЕС для России

В выпуске новостей за 31 июля по состоянию на 16:00 – ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат" убили в Бердянске двумя выстрелами в спину на глазах у жены, полиция ввела в действие оперативный план "Сирена". Шесть российских компаний попали под санкции от Евросоюза за участие в строительстве Крымского моста.

Также в выпуске: Тело 23-летнего бойца-контрактника нашли в колодце на территории воинской части. В Оболонском суде адвокаты Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене, продолжают срывать заседания, требуя отвода прокуроров и судей. В Херсоне облили кислотой известную активистку и управляющую делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, личность нападавшего не установлена.