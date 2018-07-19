Выпуск новостей за 16:00: Участие ЧВК "Вагнер" в боях. Задержание мэра Сколе на взятке

В выпуске новостей за 19 июля по состоянию на 16:00 – появилось новое доказательство участия российской частной военной компании "Вагнер" в войне с Украиной. К журналистам попало видео 2015 года одного из "вагнеровцев", где снято, как наемники передвигаются по оккупированной территории. Мэр, предлагавший установить виселицу для коррупционеров, сам попался на взятке во второй раз.

Также в выпуске: На Донбассе ликвидировали россиянина и молдаванина, которые воевали на стороне боевиков. Дадут ли киевлянам теплую воду. Молодые офицеры противостоят российской агрессии.