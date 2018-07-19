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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 16:00: Участие ЧВК "Вагнер" в боях. Задержание мэра Сколе на взятке

Выпуск новостей 42 Читати новину українською

В выпуске новостей за 19 июля по состоянию на 16:00 – появилось новое доказательство участия российской частной военной компании "Вагнер" в войне с Украиной. К журналистам попало видео 2015 года одного из "вагнеровцев", где снято, как наемники передвигаются по оккупированной территории. Мэр, предлагавший установить виселицу для коррупционеров, сам попался на взятке во второй раз.

Также в выпуске:

На Донбассе ликвидировали россиянина и молдаванина, которые воевали на стороне боевиков.

Дадут ли киевлянам теплую воду.

Молодые офицеры противостоят российской агрессии.

Теги: Новости Украины Новости России Взятка Новости Львова Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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