Выпуск новостей за 16:00: Участие ЧВК "Вагнер" в боях. Задержание мэра Сколе на взятке
В выпуске новостей за 19 июля по состоянию на 16:00 – появилось новое доказательство участия российской частной военной компании "Вагнер" в войне с Украиной. К журналистам попало видео 2015 года одного из "вагнеровцев", где снято, как наемники передвигаются по оккупированной территории. Мэр, предлагавший установить виселицу для коррупционеров, сам попался на взятке во второй раз.
Также в выпуске:
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Дадут ли киевлянам теплую воду.
Молодые офицеры противостоят российской агрессии.
Источник: 24 канал
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