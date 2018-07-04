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Выпуск новостей за 16:00: Уголовная ответственность за контрабанду. Гибель военного

Выпуск новостей 14 Читати новину українською

В выпуске новостей за 4 июля по состоянию на 16:00 – правительство предлагает вернуть уголовную ответственность за контрабанду, которую отменили во времена президента Януковича. На Харьковщине во время загрузки военной техники погиб военный, трагедия произошла накануне в Чугуевском районе.

Также в выпуске:

В Министерстве здравоохранения считают, что девочка впала в кому не из-за отравления. Ее тяжелое состояние повлекло другое сопутствующее заболевание.

В российской тюрьме с 26 июня начал голодать крымский правозащитник Эмир-Усеину Куку, который проходит по делу "Хизб ут-Тахрир".

В Британии мужчину и женщину нашли без сознания в одном из домов в городке Эймсбери, они в критическом состоянии.

Теги: Законопроект Оружие Войско Украины Новости Харькова Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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