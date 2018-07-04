Выпуск новостей за 16:00: Уголовная ответственность за контрабанду. Гибель военного

В выпуске новостей за 4 июля по состоянию на 16:00 – правительство предлагает вернуть уголовную ответственность за контрабанду, которую отменили во времена президента Януковича. На Харьковщине во время загрузки военной техники погиб военный, трагедия произошла накануне в Чугуевском районе.

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В Британии мужчину и женщину нашли без сознания в одном из домов в городке Эймсбери, они в критическом состоянии.