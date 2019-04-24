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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ
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      Выпуск новостей за 16:00: Указ Путина о паспорте РФ жителям оккупированного Донбасса. Переезд АП

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 апреля по состоянию на 16:00 – Владимир Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Переезд Администрации Президента с Банковой , который инициирует Зеленский, будет стоить десятки миллионов долларов.

      Также в выпуске:

      Напавшие на активистку Гандзюк пошли на сделку со следствием, об этом сообщили в Генпрокуратуре.

      В Киеве завершили монтаж самой большой части пешеходного моста, который жители столицы уже назвали "мостом Кличко". Он соединяет Владимирскую горку и "Арку дружбы народов".

      В Приморский край в России приехал лидер КНДР Ким Чен Ын.

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      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Владимир Путин Администрация Президента Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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