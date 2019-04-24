Выпуск новостей за 16:00: Указ Путина о паспорте РФ жителям оккупированного Донбасса. Переезд АП

В выпуске новостей за 24 апреля по состоянию на 16:00 – Владимир Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Переезд Администрации Президента с Банковой , который инициирует Зеленский, будет стоить десятки миллионов долларов.

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