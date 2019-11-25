Выпуск новостей за 16:00: Украинцы оценили работу власти. Похищение ценностей на миллиард евро

В выпуске новостей за 25 ноября по состоянию на 16:00 – Большинство украинцев считает, что сделали правильный выбор на президентских выборах и положительно оценивают первые шаги Зеленского и его команды, сообщает Фонд "Демократические инициативы" и Киевский международный институт социологии. В Дрездене из музея Зеленые своды вынесли исторических драгоценностей на почти один миллиард евро.

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