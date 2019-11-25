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      НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Выпуск новостей за 16:00: Украинцы оценили работу власти. Похищение ценностей на миллиард евро

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 ноября по состоянию на 16:00 – Большинство украинцев считает, что сделали правильный выбор на президентских выборах и положительно оценивают первые шаги Зеленского и его команды, сообщает Фонд "Демократические инициативы" и Киевский международный институт социологии. В Дрездене из музея Зеленые своды вынесли исторических драгоценностей на почти один миллиард евро.

      Также в выпуске:

      Российские наемники ранили женщину, которая шла по улице Марьинки с трехлетним ребенком. И произошло все прямо посреди белого дня. Стреляли несколько раз.

      На акцию протеста под Национальное агентство по вопросам госслужбы вышли представители киноиндустрии. Художники возмущены результатом конкурса на должность главы Госагентства по вопросам кино.

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      Теги: Социологическое исследование Владимир Зеленский Выпуск новостей
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