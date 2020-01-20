Выпуск новостей за 16:00: В Украине создадут Суд присяжных. Чествование памяти "киборгов"

В выпуске новостей за 20 января по состоянию на 16:00 – соответствующие законопроекты подготовило Министерство юстиции. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Александр Банчук. В Украине почтили память украинских защитников, погибших при обороне Донецкого аэропорта. Подвиг "киборгов" вспомнили в крупнейших аэропортах страны.

Также в выпуске: Сегодня похоронят погибших в небе над Тегераном украинцев. Траурные церемонии пройдут по всей Украине. Судьба черных ящиков сбитого в Иране самолета решается прямо сейчас. В Украину сегодня прибыл уполномоченный представитель иранского правительства министр инфраструктуры Мохаммад Эслами. Австралию, которая в течение последних месяцев страдает от пожаров, теперь накрыли еще и пыльные бури. Из-за сильных ветров и грозы слои красной пыли накрыли города и поселки.