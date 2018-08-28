Выпуск новостей за 16:00: Военные учения России. Стрельба в Одессе

В выпуске новостей за 28 августа по состоянию на 16:00 – Россия готовится к самым масштабным военным учениям "Восток-2018". В Одессе 22-летняя девушка открыла стрельбу в курортном районе Аркадия.

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Министр иностранных дел Канады Фриланд внезапно отменила визит в Украину.



Директор ГБР Роман Труба не назначит ни одного кандидата на руководящие должности в Бюро из-за испорченной репутации.



На передовую боевики вернули танки. После длительного затишья враг обстрелял поселок Лебединский. Кроме того, боевики ранили мирную жительницу Верхнеторецкого. Также ранения получил и один наш военный.



Контрольно-пропускной пункт "Майорское" после обстрела боевиками возобновил свою работу. И с 6 часов утра работает в штатном режиме.