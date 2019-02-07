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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

      Выпуск новостей за 16:00: ВР закрепила курс на ЕС и НАТО. Подозреваемый в убийстве Олешко

      Выпуск новостей 31 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 февраля по состоянию на 16:00 – народные депутаты проголосовали за закрепление курса на ЕС и НАТО. Конституционным большинством в 334 депутатских голоса решение было принято. Во Львове задержали подозреваемого в организации убийства активиста и ветерана АТО Виталия Олешко. Задержан бывший боец спецроты милиции "Торнадо".

      Также в выпуске:

      Суд отклонил апелляционные жалобы адвокатов в отношении пленных украинских моряков.

      Верховная Рада определилась с новым названием Днепропетровской области.

      В Житомире сеть возмутило видео драки девушек подростков.

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      Теги: Верховная Рада НАТО Выпуск новостей Убийство Виталия Олешко "Сармата"
      Источник: 24 канал
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