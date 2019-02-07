Выпуск новостей за 16:00: ВР закрепила курс на ЕС и НАТО. Подозреваемый в убийстве Олешко
В выпуске новостей за 7 февраля по состоянию на 16:00 – народные депутаты проголосовали за закрепление курса на ЕС и НАТО. Конституционным большинством в 334 депутатских голоса решение было принято. Во Львове задержали подозреваемого в организации убийства активиста и ветерана АТО Виталия Олешко. Задержан бывший боец спецроты милиции "Торнадо".
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Источник: 24 канал
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