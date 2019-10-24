18:10
24 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Криминальный рекорд Кадырова. РПЦ-шоу
      Вєсті Кремля
      21:26, 23 октября
      Вести.UA: Детектор лжи для "слуг народа". Падение Матиоса
      Вєсті.UA
      19:36, 23 октября
      Почему Шулявский мост никак не могут достроить и куда делись миллионы: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ

      Выпуск новостей за 16:00: Вспышка дифтерии в Ужгороде. Полиграф для "слуг народа"

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 октября по состоянию на 16:00 – в Ужгороде у 15 студентов медицинского факультета местного вуза обнаружили вирус дифтерии. Все они приехали из Индии. "Слуги народа" начали проходить проверку на детекторе лжи. Таким образом они хотят опровергнуть обвинения во взяточничестве за неподдержку законопроекта, который должен отменить посредников при оценивании недвижимости.

      Также в выпуске:

      Подробности похищения трехмесячного ребенка в Киевской области: злоумышленницей оказалась ветеранка АТО, которая на Востоке получила контузию.

      На Ровенщине пассажирский автобус, следовавший в Польшу, столкнулся с грузовиком: второй водитель рейсового транспорта погиб.

      Сергея Горбатюк, который занимался делами Майдана, лишили должности из-за реорганизации ГПУ – такое решение он считает незаконным.

      Из-за густого тумана, который нависает над Киевом уже третий день, снова задерживают и отменяют рейсы в аэропортах.

      blog_ava
      Уровень доверия к Зеленскому снижается: статистика
      сегодня
      607
      Теги: Новости Украины "Слуг народа" проверят на полиграфе Слуга народа Ужгород Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Арахамия и Дубинский прошли проверку на детекторе лжи: главные тезисы
      сегодня , 17:55 Арахамия и Дубинский прошли проверку на детекторе лжи: главные тезисы
      Ірина Кошанська 1428
      Відомий лікар вимагав величезний хабар за операцію: обурливі подробиці
      сегодня , 17:32 Відомий лікар вимагав величезний хабар за операцію: обурливі подробиці
      Олександра Устінова 84
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      23 октября , 10:30 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      152
      Финал недоимперских амбиций: почему рушится российская экономика
      сегодня , 17:00 Финал недоимперских амбиций: почему рушится российская экономика
      Злой Одессит 682
      Украинцы в эфире российских госканалов – наивность, глупость или корысть?
      сегодня , 15:00 Украинцы в эфире российских госканалов – наивность, глупость или корысть?
      Павло Казарін 376
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук