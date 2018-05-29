Выпуск новостей за 16:00: Встреча Порошенко и Штайнмайера. Сенцов согласился на терапию
В выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 16:00 – Во вторник, 29 мая, после встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером Петр Порошенко заявил, что санкции против России должны быть продолжены вследствие результатов расследования относительно сбития самолета рейса MH17 и в связи с эскалацией на Донбассе. Олегу Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию.
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Источник: 24 Канал
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