Выпуск новостей за 16:00: Встреча Порошенко и Штайнмайера. Сенцов согласился на терапию

В выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 16:00 – Во вторник, 29 мая, после встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером Петр Порошенко заявил, что санкции против России должны быть продолжены вследствие результатов расследования относительно сбития самолета рейса MH17 и в связи с эскалацией на Донбассе. Олегу Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию.

Также в выпуске: Пророссийские боевики обстреливают поселок Зайцево. В Москве задержали российского режиссера, который пикетировал в поддержку Олега Сенцова. Высший совет правосудия отстранил от должности судью Подольского райсуда Киева Татьяну Войтенко.