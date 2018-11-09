Выпуск новостей за 16:00: Выборы на оккупированной территории. ДТП с Лещенко

В выпуске новостей за 9 ноября по состоянию на 16:00 – СБУ удалось зафиксировать телефонные разговоры, в которых координаторы псевдовыборов на оккупированных территориях решают, кому участвовать в них, а кому отказать. Народный депутат Сергей Лещенко попал в аварию на Окружной дороге в Киеве.

Также в выпуске: Радары Trucam за месяц зафиксировали более 6 тысяч нарушений скорости на автомобилях по всей Украине. За минувшие сутки на фронте двое украинских военных получили ранения. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что на следующей неделе СБУ объявит имена заказчиков убийства Екатерины Гандзюк.