Выпуск новостей за 16:00: Выписка из больницы СкрипаляВ выпуске новостей за . Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 18 мая по состоянию на 16:00 – бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля выписали из госпиталя в Великобритании. На Донбассе семеро наших защитников ранены, а также украинской армии удалось уничтожить 6 пророссийских наемников.
Также в выпуске:
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Госдеп США требует освободить голодающего Сенцова и других политзаключенных.
Источник: 24 канал
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