Выпуск новостей за 16:00: За Мангера внесли залог. Самоотвод судьи по делу отстранения Супрун

В выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 16:00 – 2,5 миллиона гривен залога внесли за Владислава Мангера, как написал в фейсбуке адвокат Дмитрий Ильченко. Прокуроры предостерегают, что Мангер часто пересекал государственную границу и может скрыться от следствия. Судья Каркашьян объявил о своем самоотводе. Он заявил, что больше не хочет заниматься делом об отстранении Супрун.

Также в выпуске: На Харьковщине столкнулись электропоезд и легковушка, водитель которой погиб. В Украине чтят память погибших солдат на войне в Афганистане. Генпрокурор Луценко поручил САП проверить состояние Юлии Тимошенко.