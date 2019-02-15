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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Выпуск новостей за 16:00: За Мангера внесли залог. Самоотвод судьи по делу отстранения Супрун

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 16:00 – 2,5 миллиона гривен залога внесли за Владислава Мангера, как написал в фейсбуке адвокат Дмитрий Ильченко. Прокуроры предостерегают, что Мангер часто пересекал государственную границу и может скрыться от следствия. Судья Каркашьян объявил о своем самоотводе. Он заявил, что больше не хочет заниматься делом об отстранении Супрун.

      Также в выпуске:

      На Харьковщине столкнулись электропоезд и легковушка, водитель которой погиб.

      В Украине чтят память погибших солдат на войне в Афганистане.

      Генпрокурор Луценко поручил САП проверить состояние Юлии Тимошенко.

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      Теги: Выпуск новостей Ульяна Супрун Владислав Мангер
      Источник: 24 канал
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