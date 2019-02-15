Выпуск новостей за 16:00: За Мангера внесли залог. Самоотвод судьи по делу отстранения Супрун
В выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 16:00 – 2,5 миллиона гривен залога внесли за Владислава Мангера, как написал в фейсбуке адвокат Дмитрий Ильченко. Прокуроры предостерегают, что Мангер часто пересекал государственную границу и может скрыться от следствия. Судья Каркашьян объявил о своем самоотводе. Он заявил, что больше не хочет заниматься делом об отстранении Супрун.
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Источник: 24 канал
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