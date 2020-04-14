Выпуск новостей за 16:00: Задержание генерал-майора СБУ. Первая смерть от COVID-19 в Запорожье

В выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 16:00 – СБУ задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова. Его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. Первая смерть от коронавируса в Запорожье. В областном центре жертвой COVID-19 стал 65-летний мужчина. Он был директором местного рынка.

Также в выпуске: Уже сутки в Кропивницком горит городская мусорная свалка. Возможное продление карантина до июня поддерживают 70% украинцев. Министерство здравоохранения вновь закрыло продовольственные рынки по всей стране. 9 новых случаев коронавируса подтвердили на Николаевщине. Поэтому в регионе уже 14 больных.