Выпуск новостей за 16:00: Задержанные по делу Шеремета. Прекращение поиска погибших в Одессе

В выпуске новости 12 декабря по состоянию на 16:00 – Нацполиция задержала фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета. Им уже объявлено подозрение. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. Спасатели нашли тела всех жертв пожара в колледже Одессы, поэтому поиски прекращены. Накануне суд избрал меру пресечения директору учебного заведения Любови Кочерге.

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