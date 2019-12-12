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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЕРХОВНАЯ РАДА ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Выпуск новостей за 16:00: Задержанные по делу Шеремета. Прекращение поиска погибших в Одессе

      Выпуск новостей 32 Читати новину українською

      В выпуске новости 12 декабря по состоянию на 16:00 – Нацполиция задержала фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета. Им уже объявлено подозрение. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. Спасатели нашли тела всех жертв пожара в колледже Одессы, поэтому поиски прекращены. Накануне суд избрал меру пресечения директору учебного заведения Любови Кочерге.

      Также в выпуске:

      Съемочную группу телеканала "Звезда", который принадлежит Минобороны России, пустили на территорию Украины.

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      Теги: Новости Украины Убийство Павла Шеремета Выпуск новостей Пожар в Одессе на Троицкой Новости Одессы
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