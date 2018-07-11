Выпуск новостей за 16:00: Заявления Трампа на саммите НАТО. Аварийная посадка в "Борисполе"

В выпуске новостей за 11 июля по состоянию на 16:00 – саммит НАТО в Брюсселе начался со спора. Американский президент Дональд Трамп возмутился, почему европейские страны продолжают торговать с Россией. Самолету, который следовал из Киева в Анталию, пришлось развернуться в небе над Одессой и совершить экстренную посадку в "Борисполе".

Также в выпуске: На Ровенском полигоне начался следственный эксперимент с минометом "Молот". По мнению нардепов, в частности, Сергея Пашинского, причиной трагедии с минометом "Молот" могла стать служебная халатность. В Херсоне началось судебное заседание по делу главреда "РИА Новости – Украина" Кирилла Вышинского.