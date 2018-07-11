Выпуск новостей за 16:00: Заявления Трампа на саммите НАТО. Аварийная посадка в "Борисполе"
В выпуске новостей за 11 июля по состоянию на 16:00 – саммит НАТО в Брюсселе начался со спора. Американский президент Дональд Трамп возмутился, почему европейские страны продолжают торговать с Россией. Самолету, который следовал из Киева в Анталию, пришлось развернуться в небе над Одессой и совершить экстренную посадку в "Борисполе".
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Источник: 24 канал
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